Началось изготовление последнего зеркала Гигантского Магелланова телескопа

Сотрудники Зеркальной лаборатории Ричарда Ф. Кэриса из Университета Аризоны помещают почти 20 тонн стекла в форму для отливки седьмого главного зеркала Гигантского Магелланова телескопа, сентябрь 2023 года / © GMTO Corporation Главное зеркало Гигантского Магелланова телескопа будет состоять из семи 8,4-метровых круглых сегментов (один в центре.