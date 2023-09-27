Началось изготовление последнего зеркала Гигантского Магелланова телескопа

Сотрудники Зеркальной лаборатории Ричарда Ф. Кэриса из Университета Аризоны помещают почти 20 тонн стекла в форму для отливки седьмого главного зеркала Гигантского Магелланова телескопа, сентябрь 2023 года / © GMTO Corporation Главное зеркало Гигантского Магелланова телескопа будет состоять из семи 8,4-метровых круглых сегментов (один в центре.
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