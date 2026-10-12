Об ударах по ЦОД Яндекса предупреждали ещё месяц назад.Более месяца назад известный журналист Андрей Медведевпредупреждал еще месяц назад, 10 сянтбяря.
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