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Царьград

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Удары по ЦОД Яндекса. Прошел месяц: какие выоды?

Удары по ЦОД Яндекса. Прошел месяц: какие выоды?

Об ударах по ЦОД Яндекса предупреждали ещё месяц назад.Более месяца назад известный журналист Андрей Медведевпредупреждал еще месяц назад, 10 сянтбяря.

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