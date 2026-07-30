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Анчелотти: «ЧМ принадлежит болельщикам. Надеюсь, что ни УЕФА, ни ФИФА не испортят это»

Анчелотти: «ЧМ принадлежит болельщикам. Надеюсь, что ни УЕФА, ни ФИФА не испортят это»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался на фоне волны критики президента ФИФА Джанни Инфантино из-за намерения продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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