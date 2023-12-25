Россияне чаще всего отдыхали в отелях Москвы и Стамбула в 2023 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования за 2023 год и 25 декабря рассказал «Известиям», в каких российских и зарубежных городах чаще всего останавливались его клиенты.
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