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Фондовые рынки Азии обвалились из-за пошлин США

Фондовые рынки Азии обвалились из-за пошлин США

Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне американских пошлин, пишет The Guardian.Индекс Токийской биржи Nikkei, которая отражает динамику 225 ведущих компаний Японии, за первые полчаса торгов упал на 8,5%.

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