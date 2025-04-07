Фондовые рынки Азии обвалились из-за пошлин США

Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне американских пошлин, пишет The Guardian.Индекс Токийской биржи Nikkei, которая отражает динамику 225 ведущих компаний Японии, за первые полчаса торгов упал на 8,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии