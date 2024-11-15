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Начальник Новгородского миграционного центра начал плясать лезгинку вместе с приезжими на виду у всех

Начальник Новгородского миграционного центра начал плясать лезгинку вместе с приезжими на виду у всех

Avia.pro - СМИ Начальник Новгородского миграционного центра начал плясать лезгинку вместе с приезжими на виду у всех Новгородский миграционный центр оказался в центре обсуждений, но, увы, не из-за успешной работы с мигрантами, а по совершенно другой причине.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Начальник Новгородского миграционного центра теперь я надеюсь &quot;по танцует в СК РФ- и натанцует себе лет 10 строгого режима !
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3 час.
Валерий Цымбулов
он скорее всего шизофреник
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2 час.
Александр Хорошилов
Смешно конечно, но вопрос На выговор наверно тянет. Чтоб службу впредь нормально нёс И тут же сразу строже станет.
Ответить
44 мин.

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