В работах по добыче угля в РФ робосамосвалы оказались на 20% эффективнее людей

В Хакасии, на угольном разрезе Изыхский, завершились девять месяцев опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системы грузоперевозок (АСГП) с использованием двух беспилотных самосвалов БЕЛАЗ 7513R грузоподъемностью 130 тонн.
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