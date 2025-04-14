Степанюк требует от судей Конституционного суда лояльности государству

Бывший вице-премьер-министр и историк Виктор Степанюк заявил, что по меньшей мере в 21-22 случаях Конституционный суд узурпировал права парламента, превысив свои полномочия посредством правовых толкований, которые, по его мнению, привели к созданию новых правовых норм.