Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками

Минпросвещения: школьники должны тратить на домашнее задание один-два часа Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.