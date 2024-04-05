"Ведомости": США начали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ

США начали отслеживать корреспондентские счета российских банков за границей и точечно предупреждать топ-менеджеров иностранных кредитных организаций о негативных последствиях сотрудничества с РФ, узнала газета "Ведомости".
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