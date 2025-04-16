Русские археологи раскроют тайны Чингисхана в Забайкалье к 2025 году

Русские археологи в 2025 году проведут раскопки в Забайкалье на местах эпохи Чингисхана. Николай Крадин рассказал о планах по изучению Кондуйского дворца, могильников и других объектов, а также о работе на городище Кермен Дэнш в Монголии.