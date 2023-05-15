Три войны каракки «Мэри Роуз»

«Гибель корабля «Мэри Роуз». Картина Джеффа Ханта. Фонд «Мэри Роуз» «…прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на землю».
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