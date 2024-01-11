Боец ВСУ заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного

Раскрыты подробности судебного разбирательства над украинским военным. В ДНР решение Верховного суда был заочно вынесен приговор в отношении украинского военного, который пытал и убил российского военнопленного.
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