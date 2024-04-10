Обвинили Зеленского в шантаже: чем Западу не понравились слова о ВСУ Евгения КомароваФранцузская газета Le Figaro опубликовала реакцию своих читателей на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные Силы Украины не смогут одержать победу в конфликте без поддержки США.