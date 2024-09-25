Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии провели акцию «С мамой - по безопасной дороге»

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения в школе № 4 города Ардона сотрудники Госавтоинспекции района вместе с отделом ГБУ «Центр социализации молодежи» провели профилактическую акцию «С мамой - по безопасной дороге».
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