В Новокузнецке школьники избили 12-летнюю девочку на детской площадке

В Новокузнецке группа школьников избила 12-летнюю девочку, которая заступилась за своего друга. Об этом сообщает канал «Инцидент Кузбасс» в Telegram.
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