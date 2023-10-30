Экономист из США заявил, что Украина находится под угрозой военного коллапса

Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапсов. Об этом заявил в материале греческого издания "Катимерини" известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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