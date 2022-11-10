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Завершилась боевая подготовка мобилизованных военнослужащих из Ставропольского края

Завершилась боевая подготовка мобилизованных военнослужащих из Ставропольского края

После получения вещевого имущества и строевого смотра военнослужащие отправились в тыловой район зоны специальной военной операции для участия в занятиях боевого слаживания.

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