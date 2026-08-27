Ночью БПЛА атаковали логистические объекты Ozon в Уфе и Оренбурге. Предварительно, пострадавших нет, возгораний также не произошло, сообщили в компании Донецкая группа новостей.
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Ночью БПЛА атаковали логистические объекты Ozon в Уфе и Оренбурге. Предварительно, пострадавших нет, возгораний также не произошло, сообщили в компании Донецкая группа новостей.
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