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спортсмены из Тюмени снялись для календаря

спортсмены из Тюмени снялись для календаря

Фотограф Александра Пермякова давно работает с приютом для животных «Потеряшки». В конце прошлого года она решила реализовать классный фотопроект ― календарь со спортивными мужчинами и подопечными из приюта.

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