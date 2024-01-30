спортсмены из Тюмени снялись для календаря

Фотограф Александра Пермякова давно работает с приютом для животных «Потеряшки». В конце прошлого года она решила реализовать классный фотопроект ― календарь со спортивными мужчинами и подопечными из приюта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии