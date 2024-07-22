Всеобъемлющее углубление реформ и продвижение модернизации в китайском стиле

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) недавно провел симпозиум по всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации в китайском стиле, выслушав мнения и предложения деятелей, не являющихся членами КПК.
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