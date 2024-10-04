В этот замечательный день хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую маму, дочь, сестру, тетю, крестную Беспалову Наталию Григорьевну.
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В этот замечательный день хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую маму, дочь, сестру, тетю, крестную Беспалову Наталию Григорьевну.