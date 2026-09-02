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МОСИНФОРМ

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Книжная ярмарка, «Московское долголетие» и Театр комедии: что не пропустить 2 сентября в Москве:

Книжная ярмарка, «Московское долголетие» и Театр комедии: что не пропустить 2 сентября в Москве:

— XXXIX Московская международная книжная ярмарка в Гостином Дворе (до 6 сентября, презентация изданий «Россия и Беларусь», «Москва.

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