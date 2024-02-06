Global Look Press/NASA Earth/Keystone Press Agency Найденные на освобожденных территориях в Луганской Народной Республике документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении Украиной лесов в Донбассе, сообщили РИА Новости сотрудники силовых ведомств ЛНР.
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