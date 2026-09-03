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NewsOne

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В первую очередь договориться должны Россия и Украина – Путин

В первую очередь договориться должны Россия и Украина – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине договариваться между собой должны Москва и Киев, а другие страны могут лишь в этом содействовать.

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