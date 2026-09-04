Очередная большая пожежа под Киевом, на этот раз в селе Святопетровское Киевской области. Сообщается, что под удар попали склады компании ПП «Санта-Украина», занимающейся дистрибьюцией на Украине морепродуктов компании «Санта Бремор».
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