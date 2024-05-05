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Реднапп про Холанда: «Феномен. Он устроен иначе, хочет уничтожать соперников и забивать еще больше. Он сделал покер и был в ярости из-за замены!»

Вчера «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре АПЛ. Эрлинг Холанд сделал покер и был заменен на 82-й минуте встречи.

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