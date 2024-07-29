Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Не надо обобщать, я не побегу даже за все их "достижения" и большинство Россиян не побегут. А вот Захар П., что ждёт ...Нас только пальце...
  • Андрей
    непризнали пиндосы и подпиндосники.😀😀😀Ряд стран не приз...
  • Надежда Белугина
    Авторы тысячу раз правы! Противно - единственное чувство. которое можно испытать, созерцая это дьявольское действо. Н...Нас только пальце...

Когда Германия поумнеет?

Когда Германия поумнеет?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Сенсацию подвезли. Даже две: Великобритания намерена заключить с Евросоюзом полноценный военный пакт, но сначала в полной мере восстановить прежние всеобъемлющие отношения с Германией «как при бабушке» (фрау канцлерин Меркель), то есть – вернуться к статус-кво периода «до Brexit».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх