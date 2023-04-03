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"Ой, зря мы их кормим": Сколько "азовцев"* держат в Донбассе

"Ой, зря мы их кормим": Сколько "азовцев"* держат в Донбассе

Царьград MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Что делать с военными преступниками, которые совершили тяжкие преступления против мирного населения Донбасса? Они так и будут продолжать отбывать свой срок в колонии, в комфортных условиях, с трёхразовым питанием? Может быть, их, как немцев в Великую Отечественную войну, направить на стройки в Мариуполь, Волноваху, в другие города? Чтобы они трудом искупили свою вину перед жителями Донбасса? Верховный суд ДНР вынес приговор двум украинским военнослужащим, причастным к преступлениям в отношении мирного населения.

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