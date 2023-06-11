В диверсии на «Северных потоках» проявился польский след

Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши.
Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши.
Свежие комментарии