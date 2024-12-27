Активисты "Молодой Гвардии" организовали новогодний праздник для детей

На площадке "Единой России" активисты "Молодой Гвардии" организовали новогодний праздник 26 декабря на базе Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тульской области состоялся новогодний праздник для юных туляков, которые пришли вместе со своими родителями за хорошим и праздничным настроением.
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