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Царьград

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PBS: США не получат контроль над Гренландией в соответствии с соглашением

PBS: США не получат контроль над Гренландией в соответствии с соглашением

США и Дания заключили соглашение, согласно которому Вашингтон не получит контроль над Гренландией. Американское военное присутствие будет постоянным, однако базы разрешены только для стран НАТО.

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