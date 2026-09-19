PBS: США не получат контроль над Гренландией в соответствии с соглашением

США и Дания заключили соглашение, согласно которому Вашингтон не получит контроль над Гренландией. Американское военное присутствие будет постоянным, однако базы разрешены только для стран НАТО.
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