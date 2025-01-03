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Зеленский: У Трампа будут контакты с российской стороной

Зеленский: У Трампа будут контакты с российской стороной

После инаугурации Дональда Трампа Украина начнет работу над его мирным планом. Об этом в интервью для пропагандистского телемарафона «Единые новости», обслуживающего киевский режим, заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек весной прошлого года), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Зеля, Трамп тебе дал понять, что тебе хана.
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17 час.

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