Росавиация расследует, почему у самолета «Уральских авиалиний» отказал двигатель

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации расследует инцидент с отказом двигателя самолета «Уральских авиалиний», из-за которого судно было вынуждено вернуться в Египет после вылета.
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