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НСПК разрабатывает единую платформу биометрических сервисов

НСПК разрабатывает единую платформу биометрических сервисов

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая выступит “связующим звеном” между локальными решениями банков по биоэквайрингу, пишут “Ведомости” со ссылкой на лидера направления «Биометрия» компании Сергея Лысенко.

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