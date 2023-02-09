Названы лекарства, цена на которые резко выросла в Петербурге за год

Больше всего подорожал препарат, с детства знакомый почти каждому россиянину. Жители Петербурга все чаще стали замечать рост цен на различные товары и услуги, а заработная плата у многих остается прежней, что усложняет жизнь и заставляет экономить.
Больше всего подорожал препарат, с детства знакомый почти каждому россиянину. Жители Петербурга все чаще стали замечать рост цен на различные товары и услуги, а заработная плата у многих остается прежней, что усложняет жизнь и заставляет экономить.
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