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Новая спецоперация: Москва вернулась к советской антиизраильской позиции на Ближнем Востоке – National Interest

Новая спецоперация: Москва вернулась к советской антиизраильской позиции на Ближнем Востоке – National Interest

Еще со времени начала спецоперации на Украине мир пережил радикализацию и разделение: каждая из сторон конфликта или сочувствующая им призывает любое другое государство или политика «определиться» с позицией.

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