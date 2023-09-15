Глава Минобороны Шойгу проверил ход ремонта атомных субмарин на Дальневосточном заводе «Звезда»

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл на Дальний Восток, в рамках рабочей поездки министр проверить ход выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса.
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