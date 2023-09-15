Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ай, малацы!! Пинка жабоедам хорошего, пусь валят нахрен в свою Ля Бургонь к своим мазелям. Как сказал бы по случаю по...Буркина-Фасо высы...
  • николай лебедев
    Как долго этот прыщ кузьминов будет жить?Telegram-канал Ba...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Вот пример мужества и героизма. О них нужно говорить на всех каналах, а не о всяких пошляках.Сегодня исполняет...

Глава Минобороны Шойгу проверил ход ремонта атомных субмарин на Дальневосточном заводе «Звезда»

Глава Минобороны Шойгу проверил ход ремонта атомных субмарин на Дальневосточном заводе «Звезда»

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл на Дальний Восток, в рамках рабочей поездки министр проверить ход выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх