Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Генерал Санчик: в Российской армии увеличилось количество вездеходов, баги, мотоциклов

Генерал Санчик: в Российской армии увеличилось количество вездеходов, баги, мотоциклов

Мобильность и боевой потенциал группировок войск в зоне СВО в 2026 году значительно выросла. Об этом доложил на заседания Коллегии Минобороны России заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии