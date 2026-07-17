Генерал Санчик: в Российской армии увеличилось количество вездеходов, баги, мотоциклов

Мобильность и боевой потенциал группировок войск в зоне СВО в 2026 году значительно выросла. Об этом доложил на заседания Коллегии Минобороны России заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии