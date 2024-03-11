По ходу дела в мире есть только одни парни с яйцами, способные мочить янок и англосаксов без всяких мямляний и предупреждений!

Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море Al Masirah: хуситы заявили об атаке на два американских эсминца в Красном море Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало два американских эсминца в Красном море и Аденском заливе.