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Царьград

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Вертолет с пострадавшими детьми из Брянска прибыл в Москву для лечения

Вертолет с пострадавшими детьми из Брянска прибыл в Москву для лечения

Вертолет санитарной авиации доставил в Москву детей, пострадавших в ЧП под Брянском. Они прибудут в клинику Рошаля для получения необходимой медицинской помощи.

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