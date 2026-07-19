💦 19 июля два населенных пункта Крыма останутся без воды В связи с аварийно-ремонтными работами подача воды будет частично приостановлена или ограничена, сообщили в предприятии «Вода Крыма».
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💦 19 июля два населенных пункта Крыма останутся без воды В связи с аварийно-ремонтными работами подача воды будет частично приостановлена или ограничена, сообщили в предприятии «Вода Крыма».