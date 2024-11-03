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Военное обозрение

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Кровь, власть и предательство: как амбиции одного римлянина едва не уничтожили Республику

Кровь, власть и предательство: как амбиции одного римлянина едва не уничтожили Республику

В 63 году до н.э. Римская республика была на грани краха: гражданские войны истощили казну, экономический кризис привел к обнищанию граждан, а рабы продолжали бунтовать.

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