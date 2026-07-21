Как подготовить машину к морозам и не остаться пешком зимним утром

Каждую зиму, когда столбик термометра падает ниже двадцати, а то и тридцати градусов, улицы наполняются знакомой картиной: соседи с потерянным видом бегают вокруг своих авто с проводами, кто-то поливает замки кипятком, а эвакуаторы работают в режиме нон-стоп.