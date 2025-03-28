Гутерреш высказался против временного управления на Украине

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя обсуждение введения временного внешнего управления на Украине, заявил, что международное сообщество должно уважать существующую украинскую власть.
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