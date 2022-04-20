Более 2000 военнослужащих примут участие в торжественных шествиях в честь Дня Победы на Камчатке

Более 2000 военнослужащих примут участие в торжественных шествиях в честь Дня Победы на Камчатке

В Елизово примут участие в торжественных мероприятиях свыше 200 военнослужащих, в Вилючинске - более 700.

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