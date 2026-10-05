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Вечерний Новосибирск

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Многодетная семья 10 лет ждала льготного жилья под Новосибирском

Многодетная семья 10 лет ждала льготного жилья под Новосибирском

Как сообщили в надзорном ведомстве региона, семья состояла в очереди на получение жилья с 2016 года, однако на протяжении десяти лет ситуация не менялась.

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