yel

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Глава депздрава Сигидаев обвинил курганцев в бегстве приезжих врачей

Жители Курганской области негативным отношением вызывают у приезжих врачей желание покинуть регион. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира регионального ЦУР во «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх