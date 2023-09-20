Глава депздрава Сигидаев обвинил курганцев в бегстве приезжих врачей

Жители Курганской области негативным отношением вызывают у приезжих врачей желание покинуть регион. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира регионального ЦУР во «ВКонтакте».
Жители Курганской области негативным отношением вызывают у приезжих врачей желание покинуть регион. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира регионального ЦУР во «ВКонтакте».
Свежие комментарии