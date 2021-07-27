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Видный единоросс требует запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Видный единоросс требует запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

"Сегодня внёс в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки", - сообщил ТАСС председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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