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AD посчитало предупреждение РФ по поводу Калининграда самым важным событием

AD посчитало предупреждение РФ по поводу Калининграда самым важным событием

Главный сигнал Москвы Западу прозвучал не на линии боевого соприкосновения, а из уст российского главнокомандующего  Владимира Путина, высказавшегося о ситуации вокруг Калининграда.

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